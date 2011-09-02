〔国际油市〕亚洲燃料油市场进一步走弱,9月/10月合约连续第二日下滑

路透新加坡9月2日电---亚洲燃料油市场周五进一步走弱,因到期的9月/10月跨月价差连续第二个交易日大幅下滑,而即期裂解价差降至每桶较迪拜原油贴水逾7.00美元的水平,尽管原油价格下滑.

像前一日一样,跨月价差远月合约大体走稳,介于下跌和上涨0.25美元之间,因投资者连续第三日卖出近月,主要是处于获利了结的原因.

一位在新加坡的西方交易员说:"整周主题都一样.投资者一直在就9月统一价格了结获利,这压低了9月/10月,跨月价差本身的流动性不大."

"与此同时,10月/11月相对走稳.由于供给增加,其基本面要弱于本月,但由于缺乏符合规格的船货,下行空间有限..."

10月到岸的西方套利船货迄今已预定了340-350万吨,有望达到3月以来的最高.

10月裂解价差走阔0.24美元,报每桶较迪拜原油贴水7.11美元.11月裂解价差下跌0.20美元,报每桶贴水7.34美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 668.40 668.70 668.55 673.20 -4.65 -0.69

现货380CST燃料油 FO380-SIN 658.40 658.70 658.55 663.15 -4.60 -0.69

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 662.00 664.00 663.00 667.00 -4.00 -0.60

380CST船用燃料油升水 3.60 5.30 4.45 3.85 0.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.50 5.00 4.75 5.00 -0.25 -5.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.90 4.20 4.05 4.30 -0.25 -5.81 (完)