〔国际油市〕亚洲石脑油价格处于三日低位,裂解价差则从两周低点反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月2日电---亚洲石脑油价格周五处于三日低位,裂解价差则从两周低点反弹,并收在盘中高位.
部分交易员说,本周石脑油市场人气疲软时因为假期因素和下周将在新加坡召开的年度石油大会的影响.
一位交易员称,"市场疲软可能只是暂时现象,因仍然没有欧洲船货流入.
过去,欧洲需要低价向亚洲输送过剩石脑油.
日本住友化学株式会社称,其已按计划于周四开始对其位于千叶的年产能38万吨的石脑油裂解厂进行维修.
汽油裂解价差反弹至逾两年高位,因即期供给紧张继续支撑人气.
日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌2.50美元,至每吨977.50美元.
10月下半月和11月下半月互换逆价差连续第二天持稳在5.00美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨0.65美元至每吨升水123.40美元,此前三个交易日中曾下跌15.46美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.63美元至每桶21.05美元,为7月4日触及22.61美元以来最高.
汽油裂解价差上涨0.77美元,至每桶13.37美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 977.00/978.00 980.00 -2.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 106.15/106.25 106.48 -0.28
9月石脑油互换NAF-1M-S 969.75/971.75 973.50 -2.75
10月石脑油互换NAF-2M-S 966.00/968.00 969.88 -2.88
97号现货汽油GL97-SIN 132.95/133.05 133.10 -0.10
95号现货汽油GL95-SIN 130.60/130.70 130.70 -0.05
92号现货汽油GL92-SIN 127.20/127.30 126.90 +0.35
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 21.00/21.10 20.42 +0.63 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。