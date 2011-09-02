〔表格〕美国8月非农就业岗位持平逊于预估,7月修正後为增加8.5万

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月2日电---美国劳工部周五公布:
* 美国8月非农就业岗位持平(路透预估为增加7.5万),7月修正後为增加8.5万(前值为增加11.7万).
* 美国8月失业率为9.1%(预估为9.1%),7月修正後为9.1%(前值为9.1%).
* 美国8月民间部门就业岗位增加1.7万个(预估为增加10.5万),7月修正为增加15.6万个(前值为增加15.4万).
* 美国8月平均时薪下滑0.1%(市场预估为增长0.2%).
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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