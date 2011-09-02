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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 20:36 BJT

〔表格〕美国8月非农就业岗位持平逊于预估,7月修正後为增加8.5万

路透9月2日电---美国劳工部周五公布:

* 美国8月非农就业岗位持平(路透预估为增加7.5万),7月修正後为增加8.5万(前值为增加11.7万).

* 美国8月失业率为9.1%(预估为9.1%),7月修正後为9.1%(前值为9.1%).

* 美国8月民间部门就业岗位增加1.7万个(预估为增加10.5万),7月修正为增加15.6万个(前值为增加15.4万).

* 美国8月平均时薪下滑0.1%(市场预估为增长0.2%).

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