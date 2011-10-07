〔表格〕美国9月非农就业岗位增加10.3万,远高于预估的增加6.0万

重温稿-美国股市：收高，受就业数据和银行股大涨带动
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
路透10月7日电---美国劳工部周五公布:
* 美国9月非农就业岗位增加10.3万(路透预估为增加6.0万),8月修正後为增加5.7万(前值为持平)
* 美国9月民间部门就业岗位增加13.7万个(预估为增加10万),8月修正为增加4.2万个(前值为增加1.7万)
* 美国9月失业率为9.1%(预估为9.1%),8月修正後为9.1%(前值为9.1%)
* 美国9月平均时薪增长0.2%(市场预估为增长0.2%)
* 美国9月非农就业岗位增加部分原因是4.5万名VERIZON罢工雇员返工
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透法兰克福2月3日 - 两名知情人士周五称，德意志银行(Deutsche Bank) 准备裁掉约五分之一股票交易岗位，作为全球削减成本计划的一部分。