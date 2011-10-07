〔表格〕美国9月非农就业岗位增加10.3万,远高于预估的增加6.0万

路透10月7日电---美国劳工部周五公布:

* 美国9月非农就业岗位增加10.3万(路透预估为增加6.0万),8月修正後为增加5.7万(前值为持平)

* 美国9月民间部门就业岗位增加13.7万个(预估为增加10万),8月修正为增加4.2万个(前值为增加1.7万)

* 美国9月失业率为9.1%(预估为9.1%),8月修正後为9.1%(前值为9.1%)

* 美国9月平均时薪增长0.2%(市场预估为增长0.2%)