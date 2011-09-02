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债券 | 2011年 9月 2日 星期五 21:25 BJT

〔标题新闻〕巴西第二季GDP较上季增长0.8%符合预估,较上年同期增长3.1%--IBGE

注:IBGE为巴西国家地理及统计局的简称,GDP为国内生产总值的简称

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