《即时观点》美国8月非农就业岗位数据远逊预期,岗位增长陷入停滞

路透纽约9月2日电---美国8月非农就业岗位增长陷入停滞,因消费者信心的低迷让本已惊慌的企业界不愿聘雇.这给美国联邦储备理事会(美联储,FED)造成了实施更多刺激措施以扶助经济的压力.[ID:nCN1942285]

需要结合一下消费者信心数据来看今天的非农就业数据.8月,国会内部的争论、美国主权评级被下调,加之还有飓风的因素.从消费者层面来看,消费者信心处在一个非常严酷的环境,从企业层面来看更是如此.如果数据不佳那麽还算说得过去.不过这麽糟糕还是有点让人吃惊.昨晚我们就看到有人买入瑞郎,不过这也与对欧洲的担心有关.糟糕的美国非农就业报告当然(对美元)丝毫没有帮助,现在我们预计瑞郎将走强3%,看看瑞士央行将反应如何吧.美元兑欧元应该维持区间震荡,可能会在1.42-1.4350之间.