〔美国股市〕开跌逾1%,受远逊于预估的非农就业数据拖累

路透纽约9月2日电---美国股市周五开盘下跌逾1%,此前公布的数据显示,美国8月非农就业岗位增长陷入停滞.

美国8月非农就业岗位增长陷入停滞,因消费者信心的低迷让本已惊慌的企业界不愿聘雇.这给美国联邦储备理事会(美联储,FED)造成了实施更多刺激措施以扶助经济的压力.[ID:nCN1942385]

道琼工业指数.DJI盘初下跌183.60点,或1.60%,报11,309.97点;标准普尔500指数.SPX跌20.12点,或1.67%,报1,184.30点.Nasdaq指数.IXIC跌43.46点,或1.71%,报2,502.58点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI