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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 22:21 BJT

〔美国热股〕FHFA欲起诉超过12家大型银行,银行类股早盘大跌

路透纽约9月2日电---纽约时报周四报导,监督美国抵押借款市场的美国联邦住房金融局(FHFA)正准备向"超过12家"大型银行提起诉讼,控告其在房地产泡沫时期对打包和出售的抵押贷款的质量做了错误的阐述.

该报援引三位匿名知情人士的话称,FHFA起诉的对象料将包括美国银行、摩根大通、高盛和德意志银行.[ID:nCN1940991]

早盘美国银行(BAC.N)股价大跌7.5%,报7.30美元;摩根大通(JPM.N)挫跌4%,报34.82美元;高盛(GS.N)股价下跌4.7%,报106.80美元.(完)

--编译 田建华;审校 利棣儿

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