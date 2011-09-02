〔美国热股〕FHFA欲起诉超过12家大型银行,银行类股早盘大跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月2日电---纽约时报周四报导,监督美国抵押借款市场的美国联邦住房金融局(FHFA)正准备向"超过12家"大型银行提起诉讼,控告其在房地产泡沫时期对打包和出售的抵押贷款的质量做了错误的阐述.
该报援引三位匿名知情人士的话称,FHFA起诉的对象料将包括美国银行、摩根大通、高盛和德意志银行.[ID:nCN1940991]
早盘美国银行(BAC.N)股价大跌7.5%,报7.30美元;摩根大通(JPM.N)挫跌4%,报34.82美元;高盛(GS.N)股价下跌4.7%,报106.80美元.(完)
--编译 田建华;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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