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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 22:35 BJT

〔美国经济〕8月26日当周领先指标下降,成长年率挫至11月来最低--ECRI

路透纽约9月2日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周下降,成长年率挫至11月来最低.

ECRI表示,美国8月26日止当周领先指标(WLI)回落至122.5,之前一周为122.7,前值为122.8.

该指标增长年率下跌至负4.3%,为去年11月初以来最低,之前一周为负2.1%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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