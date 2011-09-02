〔欧洲汇市〕英镑兑普涨的美元走软,因美国就业数据远逊于预期

* 英镑兑美元触及日低,美国就业数据引发对美元的避险需求

* 英国建筑业PMI数据回落也增加了经济疲弱的迹象

* 英镑/美元跌至1.6110美元之下受关注,支撑位见1.6120美元

路透伦敦9月2日电---英镑兑美元周五逆转涨势,因美元得益于避险需求.之前公布的数据显示美国就业岗位增长停滞,证实经济成长疲弱,且引发对全球经济前景的忧虑.

英镑兑美元GBP=D4触及1.6172美元的日低.在数据显示美国8月非农就业岗位与上月持平後,英镑/美元跌向三周低位.英镑/美元本周势将录得1%的跌幅.

尽管英镑今日主要受外部因素驱动,分析师认为,如果下周公布的英国数据显示经济持续疲弱不振,英镑有进一步走低的风险.

这可能会引发市场臆测英国央行可能需要考虑更多量化宽松政策以刺激经济,这可能损及英镑.

部分市场人士称,如果下周一公布的英国服务业PMI指数跌幅超预期,则可能在下周引发更多英镑卖盘.但由于意识到有来自亚洲主权账户和宏观基金相当稳定的需求,可能阻止英镑跌至1.60美元之下.

周五公布的数据显示,英国建筑业活动成长放缓,增加了英国经济疲弱的迹象.8月建筑业PMI指数跌至52.6,为去年12月以来最慢扩张速度,因订单增长放缓.

建议做空英镑/美元的摩根士丹利在一份报告中称,"跌穿1.6110美元为中期跌向1.58美元区域铺路."

市场关注8月11日触及的低位1.6110美元水准,但技术分析师认为在200日移动均线切入位1.6120美元之上有支撑.

欧元兑英镑EURGBP=D4回落0.4%,报0.8776英镑,受累于欧元/美元走软.在美国就业数据公布後,美元指数攀升至日高.(完)

--编译 母红;审校 李军

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