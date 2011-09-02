〔英国债市〕英债攀升至一周高位,因美国就业数据低迷

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 10年期英债收益率跌至8月26日以来最低
* 英债/德债收益率差扩阔至一个月最阔
* 策略师料经济进一步疲弱将推动英债攀升
路透伦敦9月2日电---英债周五攀升至一周高位,之前公布的美国就业数据逊于预期,加重了今日稍早推高公债市场的对全球经济体质的忧虑.
12月英债期货FLGZ1结算价上扬86个跳动点,报128.01,为8月23日以来最高.10年期英债收益率GB10YT=RR回落10个基点,报2.44%,为8月26日以来最低.
英债开局强劲,但在数据显示美国8月就业岗位增长意外停滞後,英债才大踏步向前.
Lloyds Corporate Markets的英债策略师Eric Wand称,由于对全球经济的担忧重燃,英债涨势下周可能持续,投资者可能将英债价格回落视为买入的良机.
Wand表示,对欧元区外围国家体质的新担忧提振德债的吸引力,这部分损及英债表现.
今日英债期货表现逊于可比德债期货FGBLZ1半个大点.10年期英债/德债收益率差扩阔3个基点,至43个基点.今日稍早,利差触及一个月最阔44.5个基点.
在收益率曲线上,10年期英债表现超出较短期和较长期英债约3个基点,Wand称,对于经济数据引发的期货驱动涨势而言,这很正常.
下周市场重点关注将于周一公布的8月服务业PMI数据,以及英国央行周三和周四举行的货币政策委员会会议.(完)
--编译 母红;审校 李军
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