〔美国债市〕投资级别公司债新债规模录得本年最少的一周

IFR纽约9月2日电---本周仅有41亿美元的投资级别公司债定价,略低于上周的44亿美元,并录得本年最少发行量的一周.

今年8月官方发行量总计470.62亿美元,略高于7月的456.55亿美元.6月仍然是今年发债规模最少的一个月,为313.34亿美元.去年8月总计698.2亿美元,明显高于今年8月的规模.

8月公用事业企业发债强劲,因投资者继续寻求避险.本周再有一宗公用事业企业发债,在8月里,有16家公用事业企业推出公司债,筹资65.37亿美元.

在2011年首30周(1月至7月),共有40宗公共事业债券交易,其定价总计155.89亿美元.

从年初迄今,公司债发行总计5,342.5亿美元,上年同期为4,485.07亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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