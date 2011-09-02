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市场报道 | 2011年 9月 3日 星期六 02:39 BJT

〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货结束18日连涨,因美国就业数据惨淡

路透纽约/伦敦9月2日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五收跌,跟随商品市场普跌之势,美国就业岗位增长停滞令商品市场全面承压,但过去18日连创日高的动能令咖啡期货削减跌幅.

原糖期货也因美国就业报告承压.低迷的就业数据引发衰退担忧,重压商品市场.

可可期货小幅收涨,走势震荡,上行空间受限,因预期2010/11年全球供应充裕.

周一美国商品市场因假休市.

巴西咖啡生产商惜售,因其坚信水洗咖啡豆供应紧缺为市场提供良好支撑.这限制阿拉比卡咖啡的跌幅.

交易商称,巴西咖啡收割接近完成,产量预计为预期的低端,扶助支撑咖啡价格.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收跌1.70美分,结算价报每磅2.8805美元,结束18日连涨.11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1收挫50美元,或2.2%,报每吨2,275美元.

10月原糖期货SBV1结算价跌0.41美分,或1.4%,报每磅29.18美分.10月白糖期货下滑9美元,或1.2%,报每吨753.80美元.

ICE-12月可可期货CCZ1收高23美元,报每吨3,098美元.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收升6英镑,报每吨,951英镑.(完)

--编译 母红;审校 李军

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