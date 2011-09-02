〔金属期市〕期铜收跌,因美国就业数据不佳

* 罢工和矿石等级下降,令铜供应不足加剧

* 美国8月非农就业数据令人失望

* 美国市场周一因劳工节假期休市

路透纽约/伦敦9月2日电---期铜周五下跌,此前美国公布的8月就业数据疲弱,燃点市场对美国经济体质的担忧,不过铜供应渠道不顺畅的威胁为铜价下跌提供底部.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低0.8%,报每吨9,076美元,周四收报9,148美元.

稍早该合约下挫至四个交易日低位9,018美元,仍较2月触及的纪录高位低超过10%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1下跌3.60美分,或0.87%,结算价报每磅4.1245美元.

美国劳工部周五公布,美国8月非农就业岗位持平(路透预估为增加7.5万),7月修正後为增加8.5万(前值为增加11.7万).美国8月失业率为9.1%(预估为9.1%),7月修正後为9.1%(前值为9.1%).[nCN1942285]

交易商表示,美国经济前景愈发不确定,加之欧洲主权债务问题,铜消费者离场观望,没有入市的兴致.

美国就业报告不佳,增加了美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出更多宽松政策的可能性,但预计此举只会短暂提振期铜价格,如果能带来提振的话.

"我们认为美联储再一次挹注流动性仅会短暂提振铜市,而美联储此举对提振经济成长的成效如何仍然存疑,而美联储深谙这一点,"VTB的研究报告说.

在周一美国假期前,Standard Bank的Leon Westgate说,如果空头被迫进行回补,铜价短期可能受到提振.

上周美国COMEX铜数据显示,铜市自2009年10月来首次转向净空头.

全球最大的铜矿智利Escondida铜矿周五表示,取消上月底因两周罢工而宣布的铜精矿供应不可抗力.

矿石等级下降,缺乏新的大型开发项目和行业行动,令矿石产出承压,这些瓶颈风险是支持铜价的主要支柱.

"铜供应越来越紧张,因供应方面出现问题,"德国商业银行分析师Daniel Briesemann说,"不仅是罢工,矿石等级下降也导致产量降低,特别在智利和秘鲁."

三个月期铝CMAL3收报2,436美元,上日收报2,455美元.

三个月期锡CMSN3收报24,250美元,和上日收报的24,245美元基本持平.三个月期锌CMZN3收报2,195美元,周四收报2,239美元.

三个月期铅CMPB3下跌3.5%,至2,460美元,上日报2,550美元,因LME铅库存持续上升,令投资者对需求存疑.

三个月期镍CMNI3收报21,500美元,上日报21,750美元.

以下为1743GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 412.15 -3.90 -0.94 444.70 -7.32

LME期铝 2435.00 -20.00 -0.81 2470.00 -1.42

LME期铜 9075.00 -73.00 -0.80 9600.00 -5.47

LME期铅 2460.00 -90.00 -3.53 2550.00 -3.53

LME期镍 21480.00 -270.00 -1.24 24750.00 -13.21

LME期锡 24200.00 -45.00 -0.19 26900.00 -10.04

LME期锌 2195.00 -44.00 -1.97 2454.00 -10.55

上海期铝 17435.00 -30.00 -0.17 16840.00 3.53

上海期铜 67830.00 -360.00 -0.53 71850.00 -5.59

上海期锌 17065.00 -140.00 -0.81 19475.00 -12.37

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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