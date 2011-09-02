〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上涨,因空头回补及玉米期货走强

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月2日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨,从周四的大跌中反弹,交易商表示,因空头回补和玉米期货市场走强.
本周,近月CBOT小麦期货大跌4.7%,为一个月内首周下滑.
农业气象预报称美国大平原南部旱情没有大幅缓解的迹象.
12月小麦期货WZ1收高14-1/2美分,报7.75-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为56,863口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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