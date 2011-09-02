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市场报道 | 2011年 9月 3日 星期六 05:17 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上涨,因空头回补及玉米期货走强

路透芝加哥9月2日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨,从周四的大跌中反弹,交易商表示,因空头回补和玉米期货市场走强.

本周,近月CBOT小麦期货大跌4.7%,为一个月内首周下滑.

农业气象预报称美国大平原南部旱情没有大幅缓解的迹象.

12月小麦期货WZ1收高14-1/2美分,报7.75-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为56,863口.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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