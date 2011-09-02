〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因产量预估利多

路透芝加哥9月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因包括INTL FC Stone和Lanworth在内的多家企业对美国玉米作物产量的预估利多.

美国公布的就业报告令投资人对经济的前景愈发担心,股市和油价大跌,令玉米期货涨幅受限.

贸易消息人士周五表示,美国产量预估机构Lanworth将今年美国玉米产量预估为120.22亿蒲式耳(加减2.51亿),每英亩产量143.3蒲式耳(加减3蒲式耳).

INTC FC Stone周四预计今年美国玉米产量123.50亿蒲式耳,低于之前预估的130.02亿,并低于美国农业部目前预估的129.14亿.

一农业气象学家周五表示,本周尾段美国中西部的炎热天气可能进一步增加玉米灌浆和大豆结荚的压力.周末至下周天气预计降温和干燥.

12月合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为53.

12月玉米期货CZ1涨21-1/2美分,收报7.60美元.

今日CBOT玉米成交量预估为245,296口.(完)

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