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市场报道 | 2011年 9月 3日 星期六 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数劲挫2.2%,Nasdaq指数急跌2.58%

路透纽约9月2日电---美国股市周五大幅收跌逾2%,今日公布的数据显示美国8月就业岗位增长停滞,令投资者直面经济再陷衰退的前景.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI劲挫253.31点,或2.2%,报11,240.26;标准普尔500指数.SPX急跌30.45点,或2.53%,报1,173.97点.Nasdaq指数.IXIC大跌65.71点,或2.58%,报2,480.33点.

本周,道指收跌0.4%,标普500指数回落0.2%,Nasdaq指数小涨0.02%(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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