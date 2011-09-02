〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因担心收成和玉米价格攀升

路透芝加哥9月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收升,因担忧美国大豆和玉米的收成规模,本周大豆录得第四周连涨.

玉米走强也支持谷物和油籽合约上涨.

大豆市场周四大跌後有回补空头,对此间市场提供支持.

大豆升幅受限,因美国就业报告令投资者愈发担心美国经济的体质,美国股市和原油价格大跌.[.NCN][O/NCN]

农产品经纪商INTC FC Stone周四稍晚公布利多的作物预估,也支撑大豆市场.INTC FC Stone将其今年美国大豆收成预估下调至每英亩产量41.05蒲式耳,之前预估为42.4蒲式耳,且预计今年大豆产量为30.3亿蒲式耳.

贸易消息人士称,美国作物产量预估机构Lanworth预料,美国大豆产量将达29.69亿蒲式耳,加减8,800万蒲式耳,大豆收成预估为每英亩产量40蒲式耳,加减1.2蒲式耳.

农业气象学家John Dee称,本周稍後美国中西部天气炎热可能对玉米和大豆施加进一步的压力.

豆粕期货上涨,跟随大豆走强.豆粕交割总计273口合约.

豆油期货走强,受助于大豆上涨,但原油价格下跌限制豆油升幅.

豆油交割总计1,804口合约.

美国市场周一因劳工节假期休市.

CBOT-11月大豆SX1收升11-1/4美分,报每蒲式耳14.45-3/4美元.9月豆油合约BOc1收升0.03美分,收报每磅57.74美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收涨1.2美元,报每短吨377.8美元.

预估CBOT大豆成交量为169,353口,豆油成交79,802口,豆粕成交70,302口.

以下为CBOT农产品期货在1859 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 750.25 21.50 3.0% 19.3%

CBOT大豆Sc1 1424.75 3.25 0.2% 2.2%

CBOT豆粕SMc1 377.80 1.20 0.3% 2.0%

CBOT豆油BOc1 57.71 0.12 0.2% -0.1%

CBOT小麦Wc1 730.00 14.50 2.0% -8.1%

CBOT稻米RRc1 1796.00 27.50 1.6% 28.3%

EU小麦BL2X1 208.25 -0.50 -0.2% -17.5%

NYMEX原油期货CLc1 86.57 -2.36 -2.7% -5.3%

道琼工业指数.DJI 11,231 -263 -2.3% -3.0%

现货金XAU= 1880.06 55.51 3.0% 32.4%

欧元/美元EUR= 1.4184 -0.0073 -0.5% 6.3%

美元指数.DXY 74.7630 0.2840 0.4% -5.4%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1740 58 3.5% -1.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)