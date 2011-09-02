〔美国债市〕CMBS拖欠率8月大幅回落,市场大幅反弹

IFR纽约9月2日电---根据Trepp的拖欠报告,7月美国商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)拖欠率表现不佳後,8月出现大幅改善.

支持CMBS的美国商业地产贷款拖欠率8月回落36个基点,至9.52%,录得2008年信贷危机开始以来的最大单月跌幅,且为拖欠率首次在过去四个月中第三次下降.上年同期,总体拖欠率为8.92%.

春末至整个夏天,一系列低迷的拖欠率数据公布後,CMBS市场渴求利好消息.贷方撤走,交易未能达成以及对欧洲银行和美国经济再度滑向谷底的担忧令此间市场投资者非常看空CMBS的前景.

8月拖欠率回落是一段时间以来市场听到的首个好消息.

7月数据变动很大部分是受部分特殊服务商公布数据的方式影响.7月,特殊服务商开始对许多"双轨制"贷款标以"提前止赎中"的标识,服务商对这些贷款施以修改条款和提前止赎两种策略.

目前,严重拖欠贷款(处于提前止赎状态60天以上的贷款)的比率为8.79%,下降35个基点.

拖欠或处于提前止赎状态30天以上的贷款比率8月11日为9.52%,7月11日为9.88%;6月11日为9.37%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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