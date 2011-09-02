〔美国股市〕欧洲银行业ADR大幅收低,因美国就业数据惨淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约9月2日电---在美国股市挂牌交易的欧洲银行业美国存托凭证(ADR)周五重挫,因美国就业报告惨淡,暗示该国可能再陷衰退.
在希腊表示可能无法实现预算赤字目标後,在美国市场交易的ADR已直指将结束四日连涨.汤森路透欧元区银行指数.TRXFLDPIPUBANK急挫5.3%.
希腊股票受关注,之前一官员称,与欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行检查员有关希腊是否符合条件,接受新一批援助贷款的磋商被搁置.
National Bank of Greece NBG.N劲挫3.4%,报0.89美元.巴克莱(BCS.N)大跌7.7%,报10.60美元.Lloyds Banking Group (LYG.N)急跌5.4%,报2.10美元.
泛欧绩优股300指数.FTEU3收挫2.5%.纽约梅陇银行欧洲ADR指数.BKEUR回落2.55%.
美国8月非农就业岗位与上月持平.
受此影响,全球股市回落.纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收低2.41%,拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下挫3.18%.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低2.58%,标准普尔500指数.SPX大跌2.53%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。