〔全球金市〕现货金跳涨3%,因美非农就业报告暗淡引发避险买盘

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国8月非农就业岗位增长停滞
* 金价大涨3.1%,触及上周创下纪录高位後的最高
路透纽约/伦敦9月2日电---现货金周五劲扬近3%,盘中达至上周纪录高点以来最高,因在美国公布疲软的非农就业报告後,投资者寻求避险.
一些投资者认为8月就业岗位增长陷入停滞是美国或坠向经济衰退的迹象,增加对黄金的需求.这是近一年来美国首次出现新增岗位为零的现象.
美国8月非农就业岗位增长陷入停滞,因消费者信心的低迷让本已惊慌的企业界不愿聘雇.这给美国联邦储备理事会(美联储,FED)造成了实施更多刺激措施以扶助经济的压力.[ID:nCN1942285]
"我认为对就业数据的失望情绪很强,且引发市场臆测美联储将放宽政策或作出某种形式的货币政策响应,"汇丰控股金属分析师和高级副总裁James Steel称.
1923GMT,现货金XAU=大涨57.25美元或3.1%,报每盎司1,881.69美元.盘中稍早现货金升至日高1,879.30美元,为8月23日创出1,911.46纪录高位之後最高.
美国12月期金GCcv1收高2.6%,或47.8美元,报每盎司1,876.90美元.盘中该期约最高上涨至1,887.40美元,亦为8月23日录得纪录高位1,917.90美元以来最高.
今日交易量小幅攀升,本周交投一直不活跃.
"在就业报告後,基本上单边上扬."Steel称.
美国劳工部周五公布,美国8月非农就业岗位持平,路透预估为增加7.5万.7月修正後为增加8.5万,前值为增加11.7万.美国8月失业率为9.1%,预估为9.1%.[ID:nCN1942285]
8月金价大涨12%,为2009年11月来最大单月涨幅,并在近几周屡次刷新纪录高位.
这份就业报告,为近一年来最差,给美联储9月20和21日政策会议带来更大压力.
Sharps Pixley的Ross Norman在报告中称,"今日的数据极其差,将加大推出强劲政策举措的压力--很可能是进一步量化宽松."
现货银XAG=跟随金价走势,尾盘跳升4.65%,报每盎司43.34美元.之前一周回落3.2%.
现货铂金XPT=从周四尾盘的每盎司1,843.85美元升至1,879.49美元.现货钯金XPD=则从779.35美元回落至773美元.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
COMEX黄金期货 GCZ1 1788.40 -5.70 -0.3% 25.8%
COMEX白银期货 SIU1 43.020 1.538 0.0% 39.1%
COMEX铂金期货 PLV1 1884.80 31.90 1.7% 6.0%
COMEX钯金期货 PAU1 781.10 -7.45 -0.9% -2.8%
现货金 XAU= 1881.69 57.25 3.1% 32.6%
现货银 XAG= 43.29 1.85 4.5% 40.3%
现货铂金 XPT= 1878.49 34.64 1.9% 6.3%
现货钯金 XPD= 773.00 -6.35 -0.8% -3.3%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 田建华;审校 母红
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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