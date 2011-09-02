〔加拿大股市〕收跌,受美国非农就业岗位陷入停滞打压

路透多伦多9月2日电---周五多伦多股市收低,此前公布的美国非农就业数据重燃对经济衰退的担忧,不过黄金股上涨帮助削减跌幅.

美国8月非农就业岗位增长陷入停滞,因消费者信心的低迷让本已惊慌的企业界不愿聘雇.这给美国联邦储备理事会(美联储,FED)造成了实施更多刺激措施以扶助经济的压力.[ID:nCN1942285]

油气股受创最大,因风险资产遭遇抛售.

黄金股攀高3.1%,涨幅居前,追随现货金上涨,帮助收窄大盘跌幅.现货金周五劲扬近3%,盘中达至上周纪录高点以来最高.[GOL/HCN]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低98.33点,或0.77%,报12,602.41点.本周,该指数上涨2.2%.10种类股仅原材料股一枝独秀.(完)

--编译 田建华;审校 李军

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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