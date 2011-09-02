〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,因就业数据引发衰退担忧

* 美国8月非农就业岗位增幅为零,引发需求担忧

* 对墨西哥湾沿岸天气的关注转为对潜在洪灾的关注

* CFTC提供的数据,截至8月30日当周,美国原油投机客增加净多头头寸

* 美国周二公布8月ISM服务业数据

路透纽约9月2日电---美国原油期货周五在劳工节长周末前收跌,因惨淡的就业数据引发衰退担忧,盖过了墨西哥湾产油设施因热带风暴Lee在路易斯安那州附近海域形成而被关闭的影响.

原油期货跟随美国股市和诸如铜等商品市场走低,但令人失望的就业报告引发的避险买盘推高金价.

热带风暴Lee可能带来强降雨并造成洪灾,威胁路易斯安那州沿岸的海上能源平台和炼厂.

主要石油和天然气生产商和油气管道营运商已疏散人员,并关闭了在海湾地区的平台.

周五中午,日产666,321桶原油的美国墨西哥湾产油设施被关闭,占该地区产油量的47.6%.另外,日产17.43亿立方英尺天然气的设施也被关闭,占该地区天然气产量的33%.

本周多数交易日走势震荡,原油价格在过去四日上扬3.56美元,或4.2%.

美国总统奥巴马下周四将就增加就业和加快经济成长的举措在国会发表讲话.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收跌2.48美元,或2.79%,结算价报每桶86.45美元.交投区间为85.42-88.99美元.

本周,近月合约上扬1.08美元,或1.27%,连涨第二周.

伦敦ICE-10月布兰特原油期货LCOV1收跌1.96美元,或1.71%,报每桶112.33美元,盘中交易区间为111.36-114.58美元.

本周,近月布兰特原油合约上扬0.97美元,或0.87%,连涨第三周.

布兰特原油较美国原油期货溢价扩阔至创纪录的每桶26.98美元,超过8月19日触及的26.69美元.收盘时为25.88美元.

NYMEX-10月取暖油合约HOV1收跌,本周回落1.27美分,或0.42%,之前连涨两周.

NYMEX-10月RBOB汽油合约RBV1收跌,本周回落9.5美分,或3.24%,结束三周连涨.

美国商品期货交易委员会称,截至8月30日当周,投机客所持美国原油期货和期权净多头头寸增加18,422口,或12%,至161,617口,为6月来最大百分比增幅.

美国劳工部公布,美国8月非农就业岗位持平,7月修正後为增加8.5万;8月失业率为9.1%,7月修正後为9.1%;8月平均时薪下滑0.1%,市场预估为增长0.2%.美国8月非农就业岗位创2010年9月减少2.9万个以来的最弱读值.[ID:nCN1942285]

下周一纽约能源,金属和商品市场因假休市.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 86.45 -2.48 -2.8% 85.42 88.99 288,489 282,342

11月原油 86.74 -2.50 -2.8% 85.72 89.30 57,089 77,069

10月RBOB汽油 2.8396 -0.0531 -1.8% 2.7954 2.8990 36,445 46,325

11月RBOB汽油 2.7832 -0.0540 -1.9% 2.7442 2.8436 22,704 26,733

10月取暖油 2.9974 -0.0544 -1.8% 2.9796 3.06 43,526 52,619

11月取暖油 3.0061 -0.0547 -1.8% 2.9897 3.0677 15,176 16,255

ICE合约

10月布兰特 112.33 -1.96 -1.7% 111.36 114.58 222,366 179,417

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 521,050 561,414 686,520 1,527,954 -4,167

汽油 88,492 123,170 120,141 251,245 -301

取暖油 86,360 109,939 119,362 308,822 -2,212 (完)