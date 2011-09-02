〔加拿大汇市〕加元兑美元触及一周低点,因美国就业数据惨淡

路透多伦多9月2日电---加元兑美元周五触及一周低点,此前美国公布的8月就业报告远逊预期,投资人对全球经济成长放缓的忧虑重燃,带动投资人寻求避险.

美国劳工部公布,美国8月非农就业岗位持平,7月修正後为增加8.5万;8月失业率为9.1%,7月修正後为9.1%;8月平均时薪下滑0.1%,市场预估为增长0.2%.美国8月非农就业岗位创2010年9月减少2.9万个以来的最弱读值.[ID:nCN1942285]数据公布後,美元兑日圆和瑞郎走软,公债上扬,股市下挫.

因投资人担心加拿大同美国经济息息相关,加元兑所有主要货币下滑.

加元兑美元CAD=D4收报0.9842加元或1.0161美元,周四收报0.9755加元或1.0251美元.

盘中加元跌至0.9854加元的低点,为8月26日来最低水准.

美国和加拿大市场下周一将因劳工节假期休市.(完)

--编译 李军;审校 田建华

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