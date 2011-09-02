〔加拿大汇市〕加元兑美元触及一周低点,因美国就业数据惨淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多9月2日电---加元兑美元周五触及一周低点,此前美国公布的8月就业报告远逊预期,投资人对全球经济成长放缓的忧虑重燃,带动投资人寻求避险.
美国劳工部公布,美国8月非农就业岗位持平,7月修正後为增加8.5万;8月失业率为9.1%,7月修正後为9.1%;8月平均时薪下滑0.1%,市场预估为增长0.2%.美国8月非农就业岗位创2010年9月减少2.9万个以来的最弱读值.[ID:nCN1942285]数据公布後,美元兑日圆和瑞郎走软,公债上扬,股市下挫.
因投资人担心加拿大同美国经济息息相关,加元兑所有主要货币下滑.
加元兑美元CAD=D4收报0.9842加元或1.0161美元,周四收报0.9755加元或1.0251美元.
盘中加元跌至0.9854加元的低点,为8月26日来最低水准.
美国和加拿大市场下周一将因劳工节假期休市.(完)
--编译 李军;审校 田建华
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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