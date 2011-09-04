〔中国企业〕大企业应加快转型升级和全球配置资源--国资委副主任

路透成都9月4日电---在中国企业500强周六发布之际,国务院国资委副主任黄淑和提出,未来一段时间,中国必须加快培育和发展一批具有国际竞争力的世界一流大企业,国内大企业应加快转型升级和提升全球配置资源的能力.

他指出,跟中国在世界上的地位相比,国内的大企业成长历史比较早,规模实力偏弱,国际化水平还不够高,特别是缺乏一批在国际上具有重大影响力的知名跨国企业.十二五(2011-2015年)时期,中国正在逐步实现从成本优势到价值优势,从制造到创造的转变,大企业作为国民经济的中流砥柱,要面对转变发展方式的新任务.

黄淑和认为,大企业是产业链当中的排头兵企业,应该成为产业转移升级的重要推动力量.要加快淘汰落後产能,推进企业联合重组,提高产业成熟度,推动产业向高端发展,延伸产业链和价值链,带动全产业链的发展.大力培育发展技术含量高,带动作用大的战略性新兴产业,抢占未来竞争的制高点.

他还表示,大企业要培养全球化的战略思维和国际视野,立足全球来配置各类资源,善于利用两个市场和两种资源来发展自己的能力,要把国内经营与国际经营有效结合,积极开拓海外业务,不断扩大国际市场的份额,大力提升国际化经营的水平.

据中国企业联合会公布的数据,2011中国企业500强的入围门槛已经提高到142亿元人民币,年营业收入在千亿元以上的企业已经有80家,其中58家企业已经进入到世界500强,中石化(0386.HK)(600028.SS)母公司中国石化集团、中石油(0857.HK)(601857.SS)母公司中石油集团和国家电网公司名列500强的前三位.(完)