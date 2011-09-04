《美债一周展望》就业报告疲弱,市场预期美联储将决定卖短债买长债

* 8月非农就业数据疲软,令外界相信美联储必须采取行动

* 联储可能出售短期公债买进长期券种

路透纽约9月2日电---在周五公布了特别疲弱的就业报告之後,美国公债市场投资者认为,美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取措施以激励疲弱的经济,这几乎已经是确凿无疑的事情了.

市场人士现在预期,美联储本月稍後的政策会议之後,可能宣布出售短期公债,并用所得资金购买长期公债的计划.

政府数据显示,美国就业岗位上月未能增加,看来美联储采取行动已势在必行.而在过去两周,围绕此事还引发了大量揣测.

金融市场部分人士将此称为"扭转操作(Operation Twist)",其目的是为了拉平收益率(殖利率)曲线,降低长期利率并激励经济.

就业报告公布後,债市似乎认为该计划实施的机率更大,30年期公债US30YT=RR价格飙升3点.

"由于今天的就业报告疲于预期,我们现预期联邦公开市场委员会(FOMC)在9月20-21日会议上将宣布拉长联储资产负债表的平均期限,"高盛驻纽约的首席美国经济分析师Jan Hatzius在一份致客户报告中称.

一些分析师称,即便就业数据没那麽糟糕,美联储采取行动也不可避免.

"我们本来以为他们会在8月行动,"瑞士信贷的利率分析师Ira Jersey称."不过我猜想,由于这样做会引发一些操作上的问题,因此他们想等一等."

**作用如何?**

Jersey称,扭转操作的要求比较高,纽约联储可能需要在一天内举行两次竞标.

美联储可能需要先出售短期债券,随後再举行一场竞标,从一级交易商手中购买较长期券种.两场竞标都在第二天交割.

尽管扭转操作能压低长债收益率,但同时可能推高短债收益率,货币市场基金可能因此获利.

"在我们看来,他们可能出售约2,650亿美元债券--即他们持有的2013年6月30日以前到期的所有债券--这可能轻易被市场吸收,而对收益率影响甚微,"Jefferies & Co的货币市场分析师Thomas Simons称.

"这可能推动(短债)收益率上涨几个基点,"他称.

高盛的Hatzius称,该操作最终可能从市场吸收大量较长期公债,效果几乎和美联储上次宽松政策一样大.

在被很多人称为第二次量化宽松的计划中,美联储买入了6,000亿美元公债.量化宽松被认为是在利率接近零时的一项有效货币政策工具.

"从降低存续期风险的角度看,这种操作相当于第二轮量化宽松80-90%的效果."Hatzius称.(完)