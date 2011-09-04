〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,触及近九个月高位

路透伦敦9月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五升至近九个月高位,因铁矿石和煤炭对亚洲出口大增,支撑该指数近几日持续上涨.

但经纪商称,船只日益供过于求,料在未来数月限制乾散货运费的上涨.

整体指数上涨3.45%,或58点,至1,740点,连续第三天上涨,而且来到自12月24日以来最高位.在周三上涨之前,该指数连续三个交易日下跌.

经纪商说,澳洲向中国的煤炭和铁矿石出口增多,提振了海岬型市场.向日本的煤炭出口也增加,同时运费衍生品合约的买盘亦加强较大型海岬型船运费的上行动能.

"海岬型船依然火爆,因大西洋市场仍然供不应求,船主信心更足.大西洋市场的火热也波及到太平洋市场,澳洲到中国的运费亦上涨,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称.

"我们认为,只要这种地区间的差异仍然存在,海岬型船运费就还会上行,不过未来几周涨势会放慢."

8月稍早该指数连续18个交易日下滑後降至逾三个月来的最低.目前走势仍然不稳,较上年同期仍低逾30%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨5.99%,平均获利跳涨至每日23,899美元,是自从去年12月20日以来的最高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.37%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)(完)