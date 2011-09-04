〔货币市场〕美国银行CDS利差扩大,显示市场紧张情绪升温

路透纽约9月2日电---美国大型银行债券的违约担保成本周五上升,因就业报告疲软引发对衰退的担忧,且政府对银行过去的抵押贷款操作将采取行动,亦令市场担忧.

美国一监管部门正对大型银行提起诉讼,起诉他们将本不应出售给投资者的次级房屋贷款捆绑到债券中,造成房利美(美国联邦国民抵押贷款协会)

FNMA.OB和房贷美(Freddie Mac)FMCC.OB数以十亿美元计的损失.

该消息推动美国银行(BAC.N)、花旗集团(Citigroup)(C.N)和高盛(GS.N)等银行的信用违约互换(CDS)利差扩大.

"我想这是多面夹击的结果,"FTN Financial的首席经济分析师Christopher Low称,"银行CDS利差扩大的部分原因也在于,欧洲主权债务CDS今日再度上扬."

Low称,一些市场人士还预期,2012年大选可能再次使银行暴露在众目睽睽之下.

"或许最重要的是,银行在衰退中的表现不好.而今日就业报告公布後有很多人不停地谈论衰退,"他称.

美国劳工部公布,8月非农就业岗位持平,为接近一年以来最为疲软.该部还表示,6月和7月新增就业比此前认为的少5.8万个.[ID:nCN1942285]

美银五年期CDS利差从228个基点扩大至297个基点.花旗CDS利差从204个基点升至221个基点.高盛从206个基点升至227个基点.摩根大通(JPM.N)(JPM.N)、摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)和富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)的互换利差亦扩大.(完)

--编译 王丽鑫;审校 郑茵

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