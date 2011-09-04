《美股一周展望》第三轮量化宽松难成股市灵丹妙药

记者 Edward Krudy 编译 王丽鑫

路透纽约9月2日电---美国周五公布的就业报告显示,8月就业增长意外停止,令外界对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取行动激励经济的猜测升温.不过这对股市是否会有帮助?

美联储的行动已不再被视为股市的万灵药.

美股周五大跌逾2%,因投资者对经济前景的担忧,已经盖过对美联储新一轮公债购买行动的希冀.

美联储是否会采取新一轮量化放松将成为下周的焦点,同时奥巴马总统的讲话也受到高度瞩目.这可能使下周市场剧烈波动.

去年此时,有关第二轮量化宽松政策的预期引发美股一路上涨,从去年8月至今年5月,标准普尔500指数涨幅约达30%.

然而时过境迁.目前决策者的信心已今非昔比,因经济迟滞、美国丢掉最高信用评级,且欧盟似乎变得四分五裂.

周五公布的路透调查显示,华尔街预期美联储干预债市,压低长期利率的可能性为80%.

不过周五股市的走势显示,股市投资者认为这不会是挽救股市的良方.标准普尔500指数.SPX当日跌2.5%.

"这波跌势是由人气所致,必须要扭转,"Performance Trust Capital Partners的副总裁Brian Battle称."我想我们或者面临较长期的疲软趋势,或者是处在下行通道内."

这意味着,期待8月大幅波动後市况恢复正常的交易商和投资者,可能需要再等一段时间.

奥巴马周四将在国会一联合会议上讲话,阐述其创造就业、促进经济增长和降低赤字的计划.

说到安抚投资者,奥巴马面临的局面更加艰难,投资者批评政府和国会之间意见不一致.在大选年临近之际,混乱局面不会很快改善.

劳工部周五公布,8月非农就业岗位持平,之前月份数据被下修,6月和7月就业岗位增长一共比初值数据减少了5.8万人.

数据公布後美国公债价格上涨,因高盛等美国一级市场交易商称,预期美联储将在9月20-21日会议後开始购买较长期公债.

资深交易商称,8月的剧烈波动是最难熬的一段记忆之一,比2008-2009年的崩跌,以及1987年股市黑色星期一更加令人痛苦.

"我在这行做了20年,从没这麽精疲力竭,"纽约一自营交易公司的执行长称.他称很多交易员8月结清头寸,公司持有的股票仓位仅为可动用资金的15-20%.

这场波动至少会部分延续到9月,直至经济和美联储政策更有眉目之时.

不过一些眼光更长远的基金经理则利用回调的机会削减表现欠佳的仓位,同时增持他们看好的个股.

很多基金经理仍然认为,美国经济能避免衰退,股市将在年底回升.

Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini就是其中之一,认为美联储本月不会行动.他认为不会陷入衰退,不过承认他现在保守得多.

"我们利用波动来出脱低收益资产,换成高收益个股,相信由此获得的收益再加上资本增长潜力,将帮助我们度过今天这样的日子,"他称."由于企业获利情况仍然较好,股票即便不升值,也能保值."(完)

--译文审校 郑茵

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