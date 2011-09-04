《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 101.21 -3.23 -3.09 3419991
搜狐 (SOHU.O) 76.16 -3.84 -4.80 1411350
网易 (NTES.O) 49.50 -1.42 -2.79 886782
百度 (BIDU.O) 140.45 -3.84 -2.66 5831477
亚信科技 ASIA.O 11.00 -0.14 -1.26 1222438
侨兴环球电话 XING.O 1.03 -0.04 -3.74 120226
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.66 -0.23 -1.93 2595013
联电 (UMC.N) 1.94 -0.11 -5.37 578124
日月光 (ASX.N) 4.49 +0.11 +2.51 388066
矽品精密 (SPIL.O) 4.51 -0.03 -0.66 1085783
和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.02 +2.33 235334
友达 (AUO.N) 4.68 -0.09 -1.89 414006
中华电信 (CHT.N) 34.02 -0.50 -1.45 97582
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.00 -0.44 -1.36 797924
香港
中华网 CHINA.O 1.26 -0.05 -3.82 107693
中国移动 (CHL.N) 50.36 -1.05 -2.04 535275
中国联通 (CHU.N) 20.99 +0.10 +0.48 665235
中国电信 (CHA.N) 64.67 -0.53 -0.81 62724
中芯国际 (SMI.N) 2.63 -0.10 -3.66 82600
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.25 -0.16 -3.63 8999
(完)
--整理 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。