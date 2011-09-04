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亚洲 | 2011年 9月 4日 星期日 12:47 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月2日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 101.21 -3.23 -3.09 3419991

搜狐 (SOHU.O) 76.16 -3.84 -4.80 1411350

网易 (NTES.O) 49.50 -1.42 -2.79 886782

百度 (BIDU.O) 140.45 -3.84 -2.66 5831477

亚信科技 ASIA.O 11.00 -0.14 -1.26 1222438

侨兴环球电话 XING.O 1.03 -0.04 -3.74 120226

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.66 -0.23 -1.93 2595013

联电 (UMC.N) 1.94 -0.11 -5.37 578124

日月光 (ASX.N) 4.49 +0.11 +2.51 388066

矽品精密 (SPIL.O) 4.51 -0.03 -0.66 1085783

和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.02 +2.33 235334

友达 (AUO.N) 4.68 -0.09 -1.89 414006

中华电信 (CHT.N) 34.02 -0.50 -1.45 97582

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.00 -0.44 -1.36 797924

香港

中华网 CHINA.O 1.26 -0.05 -3.82 107693

中国移动 (CHL.N) 50.36 -1.05 -2.04 535275

中国联通 (CHU.N) 20.99 +0.10 +0.48 665235

中国电信 (CHA.N) 64.67 -0.53 -0.81 62724

中芯国际 (SMI.N) 2.63 -0.10 -3.66 82600

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.25 -0.16 -3.63 8999

(完)

--整理 郑茵

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