(重温稿)〔纽约汇市〕美元下周可能走低,市场聚焦就业数据後美联储的行动

(新增文末表格)

* 美元承压,因预计美联储将有更多行动

* 弱于预期的美国就业数据继续令美元承压

* 投资者对日本央行和瑞士央行干预保持高度警觉

路透纽约9月2日电---美元下周可能趋向走低,因今日美国公布又一个惨淡的就业数据,投资者认为美联储采取进一步行动扶助经济的可能性上升.

在美国指标利率已近零的情况下,美国联邦储备理事会(FED,美联储)可采取的举措不多.

美联储推出两轮量货宽松政策的成本总计2.3万亿(兆)美元.美联储透过买入公债来增加经济的流动性,同时也令其资产负债表大幅膨胀,但此举未能加快经济增长.

尽管如此,市场对美联储将推出第三轮这样的宽松政策的预期升温.

不过外汇市场投资者表示,美元的供应增加降低美元的价值.

"在劳工市场目前'止步不前'的情况下,该就业数据很可能使人们继续期望美联储将在9月政策会议出台进一步宽松政策,"富国银行汇市策略师Vassili Serebriakov说.

根据电子交易平台EBS,本周欧元兑美元EUR=EBS劲跌2.1%,录得截止7月10日当周以来表现最差的一周.本周美元兑日圆JPY=EBS升0.1%.

欧元兑美元从年初迄今累计劲涨6.1%,而美元兑日圆同期重挫5.4%.

上周美联储主席贝南克在怀俄明州杰克森霍尔的讲话中说,美联储下调美国经济前景预估,且美联储9月政策会议从一天增加至两天,以考虑进一步货币刺激举措的可选项.

"非农就业岗位增幅为零,且上月数据经修正後增幅减少3.2万个,美联储获得更大的政治能力在9月会议推出第三轮宽松政策,"Faros Trading董事总经理Douglas Borthwick说,"我们认为这对美元非常利空."

下周四美国总统奥巴马将在国会就增加就业和加快经济增长的举措发表讲话,此次演讲将透过电视向全国直播.

**央行干预**

投资者将密切注意三间央行的行动.

鉴于日圆和瑞郎受避险的投资者买盘推动再次迫近纪录高位,对日本和瑞士央行将干预市场抑制日圆和瑞郎强势的预期高涨,这将扶助美元.

近期两家央行在汇市有所行动.尽管投资者已准备好买入日圆和瑞郎,测试两家央行的决心,但他们也同样准备好随时行动,卖出日圆和瑞郎,而非阻碍单边干预行动.

本周欧元兑瑞郎EURCHF=EBS下挫4.3%,而美元兑瑞郎CHF=EBS滑落2.2%.

本周欧元兑美元走软部分是受累于欧元兑瑞郎的卖盘.

"日本央行和瑞士央行的干预风险将限制这些货币的升幅,"Prudential International Investments Advisers首席投资策略师John Praveen说.

瑞士政界高层支持瑞士央行采取的遏制瑞郎强势的举措,有助增强央行干预的决心.

下周四欧洲央行举行会议,增加投资者押注美元下跌的风险.

即使在以希腊和其他欧元区外围国家为中心的欧元区主权债务忧虑的背景下,欧洲央行的立场一直较美联储更为强硬.不过由于欧元区成长被认为存在风险,上述情况可能改变.

"普遍预期是欧洲央行将改变其基调,暗示央行将按兵不动,短期不会升息,"Praveen说.

这可能增加美元相对欧元的吸引力,不过,鉴于欧洲央行会议在奥巴马向国会演说前举行,且市场担忧就业增长,因此上述预期所产生的影响有限.

周一美国市场因劳工节假期休市.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.4203 1.4258 -0.39 +6.17 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.77 76.90 -0.17 -5.40 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 109.10 109.66 -0.51 +0.43 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.7880 0.7953 -0.92 -15.59 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6216 1.6180 +0.22 +3.96 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9855 0.9759 +0.98 -1.12 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0640 1.0720 -0.75 +4.28 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1194 1.1341 -1.30 -10.36 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8763 0.8811 -0.54 +2.23 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8479 0.8506 -0.32 +8.83 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.3947 5.4034 -0.16 -7.34 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6646 7.7100 -0.59 -1.60 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3820 6.4082 -0.41 -4.89 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0741 9.1418 -0.74 +1.04 8.9809

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]