〔CFTC报告〕CBOT玉米期货8月30日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月30日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,237,201口)
491,717 107,548 102,399 497,222 787,716 1,091,338 997,663 145,863 239,538
较8月23日变动(减少28,023口)
20,096 4,957 -15,581 -25,937 -16,237 -21,422 -26,861 -6,601 -1,162
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
39.7 8.7 8.3 40.2 63.7 88.2 80.6 11.8 19.4
各类交易商数量(总计为892家)
262 162 176 186 380 547 658
--整理 郑茵; 审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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