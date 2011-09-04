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市场报道 | 2011年 9月 4日 星期日 12:48 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货8月30日持仓报告(表)

路透9月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月30日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,237,201口)

491,717 107,548 102,399 497,222 787,716 1,091,338 997,663 145,863 239,538

较8月23日变动(减少28,023口)

20,096 4,957 -15,581 -25,937 -16,237 -21,422 -26,861 -6,601 -1,162

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.7 8.7 8.3 40.2 63.7 88.2 80.6 11.8 19.4

各类交易商数量(总计为892家)

262 162 176 186 380 547 658

--整理 郑茵; 审校 王丽鑫

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