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市场报道 | 2011年 9月 4日 星期日 12:49 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月30日持仓报告(表)

路透9月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月30日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(409,734口)

79,135 93,575 60,434 235,074 197,493 374,643 351,502 35,091 58,232

较8月23日变动(减少21,864口)

-3,046 -18,039 -3,011 -13,503 75 -19,560 -20,975 -2,304 -889

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

19.3 22.8 14.7 57.4 48.2 91.4 85.8 8.6 14.2

各类交易商数量(总计为386家)

100 140 125 75 110 268 308 (完)

--整理 郑茵; 审校 王丽鑫

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