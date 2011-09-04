〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月30日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月30日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(409,734口)
79,135 93,575 60,434 235,074 197,493 374,643 351,502 35,091 58,232
较8月23日变动(减少21,864口)
-3,046 -18,039 -3,011 -13,503 75 -19,560 -20,975 -2,304 -889
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
19.3 22.8 14.7 57.4 48.2 91.4 85.8 8.6 14.2
各类交易商数量(总计为386家)
100 140 125 75 110 268 308 (完)
--整理 郑茵; 审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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