〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月30日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月30日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(579,933口)
246,507 48,823 66,950 202,032 393,756 515,489 509,529 64,444 70,404
较8月23日变动(增加49,115口)
48,751 -2,165 15,926 -21,839 35,689 42,838 49,450 6,277 -335
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
42.5 8.4 11.5 34.8 67.9 88.9 87.9 11.1 12.1
各类交易商数量(总计为600家)
243 110 164 102 193 426 422
(完)
--整理 郑茵; 审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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