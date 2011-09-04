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市场报道 | 2011年 9月 4日 星期日 12:50 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月30日持仓报告(表)

路透9月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月30日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(579,933口)

246,507 48,823 66,950 202,032 393,756 515,489 509,529 64,444 70,404

较8月23日变动(增加49,115口)

48,751 -2,165 15,926 -21,839 35,689 42,838 49,450 6,277 -335

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.5 8.4 11.5 34.8 67.9 88.9 87.9 11.1 12.1

各类交易商数量(总计为600家)

243 110 164 102 193 426 422

(完)

--整理 郑茵; 审校 王丽鑫

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