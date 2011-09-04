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市场报道 | 2011年 9月 4日 星期日 12:51 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货8月30日持仓报告(表)

路透9月2日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月30日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(147,646口)

55,246 22,322 8,277 70,304 106,674 133,827 137,273 13,819 10,373

较8月23日变动(增加1,850口)

-270 477 1,452 414 134 1,596 2,063 254 -213

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.4 15.1 5.6 47.6 72.2 90.6 93.0 9.4 7.0

各类交易商数量(总计为234家)

96 58 55 53 62 178 150

(完)

--整理 郑茵; 审校 王丽鑫

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