〔CFTC报告〕NYMEX原油期货8月30日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至8月30日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,494,803口)
318,524 165,836 378,975 720,448 882,222 1,417,947 1,427,033 76,856 67,770
较8月23日变动(增加29,547口)
2,298 -14,050 14,913 10,638 21,956 27,849 22,819 1,698 6,728
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.3 11.1 25.4 48.2 59.0 94.9 95.5 5.1 4.5
各类交易商数量(总计为325家)
115 92 151 91 99 281 279
--整理 郑茵; 审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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