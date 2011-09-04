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市场报道 | 2011年 9月 4日 星期日 12:54 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货8月30日持仓报告(表)

路透9月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至8月30日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,494,803口)

318,524 165,836 378,975 720,448 882,222 1,417,947 1,427,033 76,856 67,770

较8月23日变动(增加29,547口)

2,298 -14,050 14,913 10,638 21,956 27,849 22,819 1,698 6,728

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.3 11.1 25.4 48.2 59.0 94.9 95.5 5.1 4.5

各类交易商数量(总计为325家)

115 92 151 91 99 281 279

--整理 郑茵; 审校 王丽鑫

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