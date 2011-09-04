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市场报道 | 2011年 9月 4日 星期日 12:53 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金8月30日持仓报告(表)

路透9月2日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月30日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(509,326口)

237,230 60,283 29,509 176,476 393,831 443,215 483,623 66,111 25,703

较8月23日变动(减少19,194口)

-21,411 -10,677 4,733 1,326 -11,755 -15,352 -17,699 -3,842 -1,495

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.6 11.8 5.8 34.6 77.3 87.0 95.0 13.0 5.0

各类交易商数量(总计为335家)

194 70 76 51 50 282 162

(完)

--整理 郑茵; 审校 王丽鑫

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