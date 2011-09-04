〔CFTC报告〕COMEX期金8月30日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月2日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月30日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(509,326口)
237,230 60,283 29,509 176,476 393,831 443,215 483,623 66,111 25,703
较8月23日变动(减少19,194口)
-21,411 -10,677 4,733 1,326 -11,755 -15,352 -17,699 -3,842 -1,495
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
46.6 11.8 5.8 34.6 77.3 87.0 95.0 13.0 5.0
各类交易商数量(总计为335家)
194 70 76 51 50 282 162
(完)
--整理 郑茵; 审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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