〔CFTC报告〕COMEX期铜8月30日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月2日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年8月30日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(115,815口)
28,750 26,048 10,645 63,839 62,367 103,234 99,060 12,581 16,755
较8月23日变动(减少10,565口)
612 1,760 -2,471 -8,618 -8,790 -10,477 -9,501 -88 -1,064
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.8 22.5 9.2 55.1 53.9 89.1 85.5 10.9 14.5
各类交易商数量(总计为179家)
48 62 39 50 45 118 137
--整理 郑茵; 审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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