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市场报道 | 2011年 9月 4日 星期日 12:55 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜8月30日持仓报告(表)

路透9月2日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年8月30日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(115,815口)

28,750 26,048 10,645 63,839 62,367 103,234 99,060 12,581 16,755

较8月23日变动(减少10,565口)

612 1,760 -2,471 -8,618 -8,790 -10,477 -9,501 -88 -1,064

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.8 22.5 9.2 55.1 53.9 89.1 85.5 10.9 14.5

各类交易商数量(总计为179家)

48 62 39 50 45 118 137

--整理 郑茵; 审校 王丽鑫

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