《美国经济焦点》就业零增长引燃衰退担忧,政府及联储料采取激励措施

* 美国非农就业岗位8月持平

* 信心下滑及Verizon员工罢工拖累就业

* 失业率持稳在9.1%

* 就业报告疲弱或将助推更多货币宽松举措出台

路透华盛顿9月2日电---美国8月就业岗位增长停止,令衰退担忧重燃,奥巴马政府和美国联邦储备理事会(美联储,FED)面临更大压力,需要采取更多激励措施以扶助疲弱的经济.

劳工部周五公布的就业报告显示,在近一年以来,美国就业岗位首次没有增加.

分析师原本预期,8月非农就业岗位增加7.5万个,不过他们也告诫称,不应将该数据等同于衰退信号.

欧洲债务危机以及围绕美国政府预算和债务的激烈政治争执,导致股市上个月大跌,拖累企业和消费者信心大幅下滑.

"经济正艰难对抗阻力,近几个月阻力似乎更加强劲,"道明证券(TD Securities)的资深宏观分析师Millan Mulraine称."尽管没有明显直线下滑,但也谈不上即将重拾动能."

该消息促使投资者远离风险资产,打压股市大跌,同时推动金价上涨,美国公债收益率(殖利率)下滑.

Verizon Communications(VZ.N)约45,000名员工罢工,对8月非农就业数字构成拖累.这些工人後来复工,将被计入9月报告.

但即便计入这部分数据,就业报告仍然很惨淡.不过失业率保持9.1%,因对家庭的调查发现,随着就业的增长,劳动力人口也在增加,为一年来首次.

浏览失业率和非农就业岗位变化,请点击(r.reuters.com/was53s).

浏览美国长期失业图表,请点击(r.reuters.com/qes53s).

由于失业率持于9.0%上方,且信心大幅下滑,美国总统奥巴马面临拿出方案激励就业的压力.就业市场的状况可能决定他明年是否能连任.

奥巴马将在周四的全国讲话中提出新的就业计划,而白宫顾问称,数据凸显采取行动的必要性.

"我们能做什麽,可以对就业增长产生立竿见影的效果,他将对此进行非常详细的阐述,"奥巴马经济顾问Gene Sperling称.

奥巴马周五取消了限制烟雾污染的新规定,企业坚称该规定抑制就业,并使他们支出数以十亿美元计的资金.

美国众议院议长贝纳(John Boehner)在一份声明中称,现在应该采取政治合作,"消除家庭和小企业面临的不确定性,为长期经济增长创造更好的环境".

不过贝纳随後在俄亥俄对记者的讲话中,对白宫和参议院民主党人的语气就有些不客气."他们想要推进同样的议程--更多刺激性支出和短期行为,加税,加强监管.我们之前见识过不少,都失败了."

**关注美联储**

尽管政府和美联储大量注资,但仍未能给经济带来可持续的就业增长.

"复苏只是虚有其表.就业增长不够一直...就是经济的致命伤,"RDQ Economics的首席经济分析师John Ryding称.

数据可能让8月时就希望采取进一步行动的美联储官员更加理直气壮.经济需要每月新增15万个岗位,才能让失业率保持稳定.

美联储在2008年9月将利率降至接近零,并在之後购买了2.3万亿(兆)美元的债券,向经济注资金.美联储将在9月20-21日召开会议.

尽管通胀压力升温,但很多分析师预期美联储很快将进行第三轮债券购买,以降低长期利率,这部分因为政府看来要坚决收紧开支.

"即便是那些通胀强硬派,肯定也不得不因为该报告而感到担心,"Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff表示,"由于各级政府的财政政策限制增长,美联储可能是最後的希望."

对美联储进一步采取行动的预期,推动指标10年期公债收益率跌破2%.避险资金推升美元,而标准普尔500指数跌2.53%.

**就业增长步伐疲弱**

尽管Verizon罢工拖累就业增长,但明尼苏达州23,000名公务员重新上岗应抵消一些影响.

扣除这两个因素的影响,8月就业岗位可能增加逾2万个.扣除罢工影响,民间就业岗位可能增加6.2万,而不是区区1.7万人.

不过该报告的整体基调无疑是疲弱的.

6月和7月就业岗位的增长一共较初值下修了5.8万.8月每周平均工作时间减少0.1小时,至34.2小时,为1月以来最低.此外,平均时薪也下跌0.03美元.

8月的总失业人口共计1,400万人,其中约43%失业半年以上.若计入希望工作但放弃找工作,以及因为经济原因只作兼职的人,失业率可能达到16.2%.

尽管招聘活动放缓,但初请失业金人数稳定,消费者支出相对强劲,以及工业品的持续需求,为经济避免衰退带来希望.

分析师称,此後经济应会恢复上行动力,不过他们警告称复苏太过疲弱,任何新的冲击都可能使之化为乌有.上半年经济增长环比年率不足1.0%.(完)