〔全球汇市〕8月30日止当周IMM投机客减持美元空头仓位--CFTC

路透纽约9月2日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客减持美元空头仓位.

8月30日止当周,美元净空头仓位降至146.2亿美元,前一周为162.7亿美元.

投机客在最近一周削减日圆,英镑和瑞郎的多头仓位,其作多欧元的情况亦出现反转,变为持有384口净空头仓位.

数据显示,澳元和加元等商品货币的空头仓位上升.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月30日当周 8月23日当周

多头仓位 54,136 60,831

空头仓位 12,951 13,692

净仓位 41,185 47,139

欧元(125,000欧元为1口)

8月30日当周 8月23日当周

多头仓位 43,894 47,711

空头仓位 44,278 45,172

净仓位 -384 2,539

英镑(62,500英镑为1口)

8月30日当周 8月23日当周

多头仓位 31,248 40,888

空头仓位 30,804 29,927

净仓位 444 10,961

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月30日当周 8月23日当周

多头仓位 13,347 14,889

空头仓位 4,005 5,252

净仓位 9,342 9,637

加元(100,000加元为1口)

8月30日当周 8月23日当周

多头仓位 24,823 23,368

空头仓位 10,884 14,564

净仓位 13,939 8,804

澳元(100,000澳元为1口)

8月30日当周 8月23日当周

多头仓位 60,605 50,917

空头仓位 13,036 7,343

净仓位 47,569 43,574

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

8月30日当周 8月23日当周

多头仓位 17,953 17,980

空头仓位 1,388 1,104

净仓位 16,565 16,876

(完)

--编译 郑茵;审校 王丽鑫

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