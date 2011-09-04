〔全球汇市〕8月30日止当周IMM投机客减持美元空头仓位--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约9月2日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客减持美元空头仓位.
8月30日止当周,美元净空头仓位降至146.2亿美元,前一周为162.7亿美元.
投机客在最近一周削减日圆,英镑和瑞郎的多头仓位,其作多欧元的情况亦出现反转,变为持有384口净空头仓位.
数据显示,澳元和加元等商品货币的空头仓位上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月30日当周 8月23日当周
多头仓位 54,136 60,831
空头仓位 12,951 13,692
净仓位 41,185 47,139
欧元(125,000欧元为1口)
8月30日当周 8月23日当周
多头仓位 43,894 47,711
空头仓位 44,278 45,172
净仓位 -384 2,539
英镑(62,500英镑为1口)
8月30日当周 8月23日当周
多头仓位 31,248 40,888
空头仓位 30,804 29,927
净仓位 444 10,961
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月30日当周 8月23日当周
多头仓位 13,347 14,889
空头仓位 4,005 5,252
净仓位 9,342 9,637
加元(100,000加元为1口)
8月30日当周 8月23日当周
多头仓位 24,823 23,368
空头仓位 10,884 14,564
净仓位 13,939 8,804
澳元(100,000澳元为1口)
8月30日当周 8月23日当周
多头仓位 60,605 50,917
空头仓位 13,036 7,343
净仓位 47,569 43,574
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
8月30日当周 8月23日当周
多头仓位 17,953 17,980
空头仓位 1,388 1,104
净仓位 16,565 16,876
(完)
--编译 郑茵;审校 王丽鑫
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。