(重温稿)〔中国央行〕近期物价水平可能仍较高,但会在波动中缓慢回落--副行长

* 近期物价水平可能仍较高,但会在波动中缓慢回落

* 中国经济内生增长仍很强,基本面不错

* 国际经济金融形势复杂,给中国经济发展带来挑战

路透成都9月4日电---中国未来通胀形势如何全球瞩目,不过见顶迹象似乎正在显现.中国人民银行副行长马德伦周日预期,近期国内物价水平会比较高,但会在波动中缓慢回落.

他在中国企业500强会议上还表示,国内经济的内生增长动力仍很强,中国经济的基本面是好的.不过国际经济金融形势仍较复杂,将从贸易、投资等各方面给中国经济发展带来不小的挑战.

"我们认为尽管近期物价水平还是比较高的,但物价会在波动中缓慢回落,物价涨幅总体上是可以控制的."他指出.

马德伦认为,目前稳定国内物价水平存在一些有利因素,例如国内经济有一定放缓;国家出台一系列稳定物价的行政措施;物价上涨的货币条件亦得到有效控制,贷款和货币供应增速下降;物价环比涨幅在放缓;物价翘尾因素下半年在弱化以及居民通胀预期亦有所回落.

但他强调,影响国内物价的一些不利因素还未根本消除,物价得到控制的基础还不牢固,"我们对未来物价上涨,要始终保持高度警惕."

他解释称,目前输入型通胀压力还没有明显的减弱,国内食品价格上涨短期亦难以大幅度回落,同时商品价格涨价态势已向其他领域蔓延,因此物价回落仍需要一段时间.

中国政府今年年初提出,要把通胀目标控制在4%以内.而1-7月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅为5.5%,7月CPI涨幅更是高达6.5%,创下37个月新高.

**经济内生增长动力强**

对于未来中国经济增长形势,马德伦认为,"经济内生增长动力仍很强,因此我国经济的基本面是好的,...不过国际经济金融形势仍复杂,存在不确定不稳定因素."

他解释道,今年是十二五(2011-2015年)规划第一年,各地在推动城镇化,工业化及区域经济协调中,热情持续高涨;保障房建设速度加快;前两年为应对危机而推出的刺激经济政策仍在继续发挥作用,因此中国本身的经济增长动力不用担忧.

但马德伦亦指出,目前发达国家和发展中国家的经济增速出现回落,全球通胀压力持续加大以及不少国家的政府债务风险日益集聚,使得这些国家在经济政策上面临艰难决择,世界经济复苏将更加坎坷和复杂.

他说,世界经济的不稳定,将从"贸易,投资,金融等各种途径给中国经济发展带来严峻挑战."

中国国务院总理温家宝近日撰文指出,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.而当前中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果,处于合理水平,没有超出预期.(完)