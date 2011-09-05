《美国FED焦点》若衰退来袭,FED或为政策前景制定明确量化的经济目标

记者 Pedro Nicolaci da Costa; 编译 田建华

路透华盛顿9月2日电---美国经济前景日趋暗淡,正迫使美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员在几乎耗尽的政策锦囊中空前深入翻索,并考虑一些直至近期还被认为是激进的措施.

美国经济若再次下行,或将促使决策者采取大刀阔斧的举措,来为利率政策方向设定具体的经济条件.

8月非农就业数据显示劳动力市场在衰退边缘徘徊,投资者当前期待美联储9月将有所行动--很可能是采取进一步措施来压低长期利率.

但若情势恶化,谨小慎微的进一步放宽政策或不能取得理想效果,从而迫使美联储更为大胆地迈开步子.

设定明确的经济状况目标,有一箭双雕之功,既增加政策目标的透明性,又仅仅需要口头承诺而不用立即进行资产购买这个存在争议的步骤.

"下一步将是划定失业以及通胀的标准和数据化目标."纽约大学经济学教授、纽约联储顾问Mark Gertler称.

上述措施可以帮助经济暂时容忍高更的通胀率,减少企业和消费者的债务负担,并通过压低美元给予他们额外的支出动力.

Gertler称,"他们最行之有效的方法是发出信号,显示在加息前他们帮助经济复苏的速度有多快."

**明确具体经济指标目标值**

8月9日的美联储会议记录显示,甚至是在经济数据再次恶化前的上月,官员已经在考虑这样的转变了.

会议记录显示,"在选择描绘特定时间内政策前景的表述前,委员们也考虑了以明确的失业率或通胀率数值为依据,来决定未来联邦基金利率水准."

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯一直在为物价目标积极造势.在本周的采访中,其暗示美联储为刺激就业,应允许通胀率最高升至3%.

但若联储主席贝南克选择这条路线,则可能面临来自强硬派决策者的反对,他们担忧通胀率一旦上扬就可能失控.

分析师广泛认为,充分就业水平可以与时俱进不断变化.

"这种想法开始冒出头来,我对其保持一丝审慎."亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特本周对记者称.

上个月美联储采取史无前例的措施,称预计将维持利率在近零水准至少两年,试图给以长期借贷成本施加下行压力.

但经济活动看起来仍是病怏怏的模样.

美国8月就业岗位呈现零增长,令衰退担忧重燃,奥巴马政府和美联储面临更大压力,需要采取更多激励措施以扶助疲弱的经济.[ID:nCN1942953]

在这样的情况下,美联储可能开始考虑采取其武器库中剩下的一些更具争议的政策方案.

当下美联储将采取什麽措施?

**长短期利率操作**

许多分析师预期,美联储将在9月20-21日的下次政策会议上公布某种全新的政策声明.

上周贝南克宣布,原定一天的会议延长至两天,以给予官员更多讨论政策方案的时间,助燃分析师对美联储将采取行动的预期.

"现在我预计他们将讨论以某种方式延长所持资产的期限,"瑞士信贷分析师Dana Saporta称,"在我看来,贝南克宣布进行为期两天的会议并将积极讨论政策方案,而最後却宣布保持目前政策不变,这种情况可能性不大."

对于美联储下一步放宽政策的举动,其十有八九会寻求加大债券资产中的较长期债券配比,来试图加大长期利率的下行压力.不过联储调整债券投资组合的确切方式仍不清楚.

较为缓和的方法是简单地将所持债券到期收益再投资于较长期债券.另一种方式,类似于1961年的长短期利率操作(Operation Twist),包含积极卖出短期债券,来买入长期债券.

两种方式都被积极讨论过,虽然都不可能对经济产生重大影响,但这两种方法可以在情况脆弱之际增强市场信心,从而为决策者赢得讨论更激进举措的时间.

Keefe, Bruyette and Woods的分析师甚至认为,美联储或最终试图补充奥巴马政府的房市政策,推出自己的新抵押贷款刺激政策.

他们在研究报告中写道,"放眼前方,我们不排除美联储采取修改过的长短期利率操作--包括用到期债券收益再投资于抵押贷款支持证券(MBS),甚至卖出短期公债来购买MBS."(完)