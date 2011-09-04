〔全球经济〕各国应考虑在情况允许时刺激经济增长--IMF总裁拉加德

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林9月4日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在周日发表的专访中表示,欧洲与美国应当考虑在情况允许时刺激经济增长,以免信任危机重创全球经济.
"就欧洲而言,我们建议各国根据情况的变化发展调整各自的撙节计划,同时考虑出台措施推动经济成长."德国《明镜》周刊援引拉加德报导称.
"如果美国制定可信的中期调整计划,那麽就有可能放弃短期撙节政策,并实施一些推动经济发展的措施."她补充道.
说到欧洲最大经济体德国,拉加德认为该国的财政状况正在稳步恢复,暗示德国政府可能已作好准备在经济出现滑坡时出台刺激措施.
"当然,一切都取决于环境变化.如果出口下挫,政府有可能出手相助."
"若德国刺激国内需求,无论对该国自身还是对邻国而言都有利."她在回答有关德国是否应刺激需求时表示.(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
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