《欧洲政经焦点》希腊与欧盟/IMF因减赤产生分歧,80亿欧元援助谈判中断

* 谈判将在10天后恢复

* 希腊将无法实现2011年减赤目标

* 希腊将之归咎于经济衰退,欧盟/IMF则希望更多改革

路透雅典9月2日电---希腊与国际债权人有关新一轮援助的谈判在周五中断,因此前双方未能就希腊减赤速度为何落後于计划,以及采取哪些弥补措施达成共识.

欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)高级检查员突然提前离开希腊,展现出希腊与其债权人在改革问题上意见不合而关系紧张,为第二轮救援计划笼上一层阴云.

希腊将未能达到减赤目标的原因归咎于经济衰退程度超出预期,而债权方多指是其改革一再拖延所致.