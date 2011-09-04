《欧洲政经焦点》希腊与欧盟/IMF因减赤产生分歧,80亿欧元援助谈判中断

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 谈判将在10天后恢复
* 希腊将无法实现2011年减赤目标
* 希腊将之归咎于经济衰退,欧盟/IMF则希望更多改革
路透雅典9月2日电---希腊与国际债权人有关新一轮援助的谈判在周五中断,因此前双方未能就希腊减赤速度为何落後于计划,以及采取哪些弥补措施达成共识.
欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)高级检查员突然提前离开希腊,展现出希腊与其债权人在改革问题上意见不合而关系紧张,为第二轮救援计划笼上一层阴云.
希腊将未能达到减赤目标的原因归咎于经济衰退程度超出预期,而债权方多指是其改革一再拖延所致.
对债务缠身国家的调查时间超出预估,这并非首见,而分析师和希腊官员称,80亿欧元救援资金并无落空之虞.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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