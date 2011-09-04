全球外汇市场9月5日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
美国市场休市.
0130 - 澳洲第二季企业库存和企业总利润.
0130 - ANZ 8月总体招聘广告.
0130 - 澳洲8月TD-MI基础通胀指标.
0743 - 意大利8月Markit服务业采购经理人指数(PMI).
0748 - 法国8月CDAF服务业PMI.
0753 - 德国8月Markit服务业PMI.
0758 - 欧元区8月Markit服务业PMI.
0800 - 意大利7月对非欧盟贸易.
0828 - 英国8月CIPS服务业PMI.
0830 - 欧元区9月Sentix投资者信心指数.
0900 - 欧元区7月零售销售.
-- - 欧央行总裁特里谢、意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)在巴黎发表演说.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。