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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 06:49 BJT

全球外汇市场9月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

美国市场休市.

0130 - 澳洲第二季企业库存和企业总利润.

0130 - ANZ 8月总体招聘广告.

0130 - 澳洲8月TD-MI基础通胀指标.

0743 - 意大利8月Markit服务业采购经理人指数(PMI).

0748 - 法国8月CDAF服务业PMI.

0753 - 德国8月Markit服务业PMI.

0758 - 欧元区8月Markit服务业PMI.

0800 - 意大利7月对非欧盟贸易.

0828 - 英国8月CIPS服务业PMI.

0830 - 欧元区9月Sentix投资者信心指数.

0900 - 欧元区7月零售销售.

-- - 欧央行总裁特里谢、意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)在巴黎发表演说.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 孙茉莉

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