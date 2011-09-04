美国与加拿大经济指标预测--9月5日-9月12日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月5日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月5日当周--------------------------------
9月5日(一)
美国/加拿大劳工节,市场和政府部门放假.
9月6日(二)
1400 美国就业指数 8月 -- 100.6
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 51.1 52.7
9月7日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月2日当周 -- 631.7
再融资指数 -- 3,381.7
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月3日当周 -- +0.1%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月3日当周 -- +4.0%
1300 加拿大央行利率决定 -- 1.0% 1.0%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 45.4
(经季节调整) 51.0 46.8
9月8日(四)
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差510 逆差530.7
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月3日当周 40.8 40.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.025
续请失业金人数(万人) 8月27日当周 371.5 373.5
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差12.2 逆差15.6
出口 -- 364.8
进口 -- 380.4
1230 加拿大建筑许可 7月 -1.0% +2.1%
1230 加拿大新屋价格 7月 +0.3% +0.3%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加60 增加155.3
9月9日(五)
1100 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加2.5 增加0.71
失业率 7.3% 7.2%
全职就业人口(万人) -- 增加2.55
兼职就业人口(万人) -- 减少1.84
就业参与率 -- 66.80%
1215 加拿大房屋开工(万户) 8月 20 20.51
1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.7% +0.4%
1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.8% +0.6%
趸售销售 +0.9% +0.6%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月2日当周 -- 122.5
-----------------------------------9月12日当周-------------------------------
9月12日(一)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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