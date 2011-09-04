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市场报道 | 2011年 9月 5日 星期一 07:28 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月5日-9月12日****

路透9月5日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------9月5日当周--------------------------------

9月5日(一)

美国/加拿大劳工节,市场和政府部门放假.

9月6日(二)

1400 美国就业指数 8月 -- 100.6

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 51.1 52.7

9月7日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 9月2日当周 -- 631.7

再融资指数 -- 3,381.7

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月3日当周 -- +0.1%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月3日当周 -- +4.0%

1300 加拿大央行利率决定 -- 1.0% 1.0%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 45.4

(经季节调整) 51.0 46.8

9月8日(四)

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差510 逆差530.7

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月3日当周 40.8 40.9

初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.025

续请失业金人数(万人) 8月27日当周 371.5 373.5

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差12.2 逆差15.6

出口 -- 364.8

进口 -- 380.4

1230 加拿大建筑许可 7月 -1.0% +2.1%

1230 加拿大新屋价格 7月 +0.3% +0.3%

1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加60 增加155.3

9月9日(五)

1100 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加2.5 增加0.71

失业率 7.3% 7.2%

全职就业人口(万人) -- 增加2.55

兼职就业人口(万人) -- 减少1.84

就业参与率 -- 66.80%

1215 加拿大房屋开工(万户) 8月 20 20.51

1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.7% +0.4%

1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.8% +0.6%

趸售销售 +0.9% +0.6%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月2日当周 -- 122.5

-----------------------------------9月12日当周-------------------------------

9月12日(一)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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