〔东京汇市〕欧元盘初大跌,因欧元区传出更多负面消息

2234GMT--欧元周一亚洲盘初受挫,因希腊和意大利传出更多的负面消息.欧元兑美元EUR=跌至三周低点1.4145美元,此前位于1.4180下方的止损盘被触发.支撑位在1.4110,此为1.3837-1.4550涨势的61.8%回档位.