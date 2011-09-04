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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 06:55 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初大跌,因欧元区传出更多负面消息

2234GMT--欧元周一亚洲盘初受挫,因希腊和意大利传出更多的负面消息.欧元兑美元EUR=跌至三周低点1.4145美元,此前位于1.4180下方的止损盘被触发.支撑位在1.4110,此为1.3837-1.4550涨势的61.8%回档位.

一系列负面报导,包括金融时报题为"欧元区危机最糟情况尚未到来"的评论,在欧元区的伤口上撒了一把盐.周五公布的美国非农就业数据疲软,助长了衰退忧虑,令美国10年期公债收益率(殖利率)跌至2%下方.

美元指数.DXY攀升至三周高点,涨0.3%至74.985, 美元兑日圆JPY=位于76.91日圆附近.美国市场周一休市.(完)

--编译 张荻;审校 程琳

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