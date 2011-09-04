〔东京汇市〕欧元盘初大跌,因欧元区传出更多负面消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2234GMT--欧元周一亚洲盘初受挫,因希腊和意大利传出更多的负面消息.欧元兑美元EUR=跌至三周低点1.4145美元,此前位于1.4180下方的止损盘被触发.支撑位在1.4110,此为1.3837-1.4550涨势的61.8%回档位.
一系列负面报导,包括金融时报题为"欧元区危机最糟情况尚未到来"的评论,在欧元区的伤口上撒了一把盐.周五公布的美国非农就业数据疲软,助长了衰退忧虑,令美国10年期公债收益率(殖利率)跌至2%下方.
美元指数.DXY攀升至三周高点,涨0.3%至74.985, 美元兑日圆JPY=位于76.91日圆附近.美国市场周一休市.(完)
--编译 张荻;审校 程琳
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。