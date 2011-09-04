〔中港个股〕中国政府收购了许多美国银行所出售的中国建行股份--FT

路透纽约9月4日电---金融时报周日报导称,美国银行(BAC.N)上月出售中国建设银行(601939.SS)(0939.HK) 5%的股份,包括中国政府在内的一个财团是这些股份的较大买家.

报导援引未具名的消息人士称,中国国家外汇管理局、全国社会保障基金和中信证券购买了建行的股份.

金融时报称,在外界忧虑中资银行将筹集更多资本并稀释现有股东权益之际,中国政府的角色一直是个严守的机密.人们一直担心建行和其他中资银行持有的贷款和其他资产在可能出现的经济降温中恐产生损失.

建行以市值计是全球第二大银行.

美银同意出售131亿股建行H股,相当于前者的半数持股,由此套现83亿美元.这家美国最大的银行售股是出于筹资需要,以弥补在美国楼市荣景期间发放抵押贷款所造成的损失.

建行股票的交易量在美银售股之後剧增,对一些市场人士而言,这暗示美银出售股权中的约三分之一流向对冲基金和其他机构投资者.

新加坡国有的投资机构淡马锡控股和相关投资公司Seatown之前据报导也是建行股份的买家.(完)