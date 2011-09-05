〔金砖国家〕9月2日股汇市收盘纵览

路透9月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月2日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.55%,报1021.88点.

中国股市:中国股市沪综指周五收跌1.1%,全周累计下跌逾3%.紧缩政策仍将持续的预期持续发酵,而下周将迎来八只新股发行,显示扩容节奏再度加快,均给市场带来压力.分析人士预期,大盘短线仍会保持阴跌,料先测试2,500点附近的支撑.沪综指.SSEC收报2,528.28点,跌27.762点,或1.09%.沪市A股成交额约558亿元人民币,创近14个月新低,前一成交额低位为去年7月8日的502.67亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市周五收跌,中止连四涨,恒生指数下挫进一步远离21,000点,该处已形成强劲阻力,而投资人审慎以待美国稍晚公布就业数据.恒生指数.HSI收跌1.81%,至20,212.91点,但本周共计上涨3.21%.恒生国企指数.HSCE收跌2.36%,至10,664.45点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五收盘即期汇价小幅下跌,因欧洲数据疲软支撑隔夜海外美元走强.但在美国非农就业报告出炉前,市场人士多谨慎观望,汇价日内波动有限.交易员表示,若美国就业数据低于预期,将增强市场对于美联储出台第三轮量化宽松举措(QE3)的臆测,美元走势也将因此承压;若数据优于预期,也仅是短期内把市场焦点从美联储身上移开,但不能完全打消投资者对美国出台新经济刺激措施的预期.[CNY/CN]

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印度股市:周五上升0.9%,中断连跌五周的局面,录得逾两周来的最高收盘涨幅,因投资者持续逢低承接,摆脱了印度制造业新订单增长放缓的影响.指标BSE指数.BSESN收高0.87%,或144.71点,报16,821.46点,19档成分股收高.[.BO]

印度汇市:印度卢比周五走强,投资者在美国非农就业报告公布之前谨慎交易,受助于印度股市升势,不过石油进口商的美元需求限制升势.卢比兑美元INR=D2收报45.79/80,比周二收盘46.085/095高0.6%.盘中移至45.79-45.99区间.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收低0.39%,报1,657.250点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低3.06%,报858.48点.

俄罗斯汇市:卢布兑全面走强的美元RUBUTSTN=MCX下跌0.47%,报29.1350;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下跌0.22%,报41.3600.

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巴西股市:股市大跌,回吐上日录得的大量涨幅,此前该国央行将指标利率下调至12%,令投资者感到意外.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP重挫2.73%.国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)下跌3.18%,银行Itau Unibanco(ITUB4.SA)下滑2.63%.[ID:nN1E7811S9]

巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBY下跌约1.2%至1.6350,该国第二季国内生产总值(GDP)BRGDPY=ECI较上年同期下滑3.1%,增添对全球经济的忧虑.巴西央行本周意外将下调指标利率至12%.进一步降息或终止破坏雷亚尔魅力,不过巴西在主要经济体中的指标利率水平最高.[ID:nN1E7811V8]

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南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下降逾2%至27,753.42点.综合指数.JALSH下挫1.83%至30,518.92点.[ID:nL5E7K2404][.JALSH]

南非汇市:兰特兑美元ZAR=D3追随其他新兴市场货币下跌,一度触及日低7.08.1547GMT,兰特兑美元报7.06,较周四纽约收盘位7.00下降0.6%.[ID:nL5E7K2404][.JALSH](完)