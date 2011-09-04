《中国报摘》--中国证券报9月5日

* 头版头条:

--对于银行存款保证金缴存范围扩大的影响,根据部分上市银行已披露的半年报测算,14家上市银行未来6个月将缴存6,958亿元人民币准备金,占所有银行缴存额近八成.

* 其他:

--今年以来大盘震荡下挫,上证综指累计跌幅达9.96%,A股总市值快速下降至23.74万亿元,较去年末缩水2.44万亿元.另据据上交所消息,沪市922家上市公司已全部完成2011年半年报披露工作.沪市全体上市公司上半年经营活动产生的现金流量净额同比降近四成.

--转融通业务监督管理相关办法公开徵求意见已结束.市场人士认为,该方案公布意味着转融通业务"破冰".但保险、基金如何参与转融通,券商如何借券,这些操作的明确仍有待具体实施方案出台.

--财政部财科所副所长白景明日前表示,房产税何时在全国范围内推开,目前尚无时间表.

--国家发改委副主任解振华近日表示,要深化城市供水价格改革,"十二五"时期,将根据水资源条件确定城市发展规模,各地要禁止引进高耗水、高污染项目,严禁向西部地区转移高能耗项目.

--华泰证券(601688.SS)公告称,其与华泰联合证券进一步业务整合并变更业务范围获批,主要涉及双方的经纪业务以及证券承销与保荐业务.

--新华人寿将其持有的地产项目公司---北京紫金世纪置业有限公司24%股权通过北京金融资产交易所挂牌转让,挂牌底价合计高达21.5亿元.知情人士透露,出于公司首次公开发行(IPO)的需要,新华人寿需要在9月30日前完成这笔金额高昂的地产股权转让.(完)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯